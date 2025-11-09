Journée détente Randonnées HERES Hères

Journée détente Randonnées

HERES Foyer rural Hères Hautes-Pyrénées

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Journée détente randonnées en VTT, en calèche, à cheval ou à pied avec récompenses et casse-croûte.

Au programme

8h30 inscriptions au foyer rural.

9h départ des randonnées

12h30 repas ouvert à tous. Au menu potage, poulet crapaudine et gratin dauphinois, salade et fromage, dessert, café et vin compris.

.

HERES Foyer rural Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 13 67 38 commune-de-heres@orange.fr

English :

Relaxation day: mountain biking, horse-drawn carriage rides, horseback riding or walking tours with rewards and snacks.

Program:

8:30 am: registration at the foyer rural.

9 a.m.: departure of rides

12:30 pm: lunch open to all. Menu: soup, chicken crapaudine and gratin dauphinois, salad and cheese, dessert, coffee and wine included.

German :

Entspannungstag: Ausflüge mit dem Mountainbike, in der Kutsche, zu Pferd oder zu Fuß mit Belohnungen und Snacks.

Auf dem Programm stehen:

8.30 Uhr: Einschreibung im Landhaus.

9 Uhr: Start der Wanderungen

12:30 Uhr: Mahlzeit für alle. Menü: Suppe, Huhn crapaudine und Gratin dauphinois, Salat und Käse, Dessert, Kaffee und Wein inbegriffen.

Italiano :

Giornata di relax: gite in mountain bike, gite in carrozza, passeggiate a cavallo o a piedi con premi e spuntini.

Programma:

8.30: registrazione presso il foyer rurale.

ore 9.00: inizio delle passeggiate

ore 12.30: pranzo aperto a tutti. Menu: zuppa, crapaudine di pollo e gratin dauphinois, insalata e formaggio, dessert, caffè e vino inclusi.

Espanol :

Día de relax: paseos en bicicleta de montaña, paseos en coche de caballos, paseos a caballo o paseos con recompensas y tentempiés.

Programa:

8.30 h: inscripción en el vestíbulo rural.

9h: inicio de los paseos

12.30 h: almuerzo abierto a todos. Menú: sopa, crapaudine de pollo y gratin dauphinois, ensalada y queso, postre, café y vino incluidos.

L’événement Journée détente Randonnées Hères a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65