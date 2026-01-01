Journée détente Randonnées HERES Hères
Journée détente Randonnées HERES Hères dimanche 25 janvier 2026.
Début : 2026-01-25 08:30:00
Dimanche se déroule la traditionnelle randonnée détente du village !! Les parcours seront déterminés en fin de semaine, vous retrouverez les distance en consultant la page facebook.
Il y aura des parcours équestre, calèche, VTT et pédestre.
Et toujours des récompenses et le casse-croûte !
Au programme
8h30 inscriptions au foyer rural.
9h départ des randonnées
12h30 repas ouvert à tous, sur réservation.
Au menu
Garbure
Daube de sanglier et patates au four
Dessert
Café et vin compris.
HERES Foyer rural Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Sunday sees the traditional village hike! The routes will be determined at the end of the week, and you can find out how far they are by visiting the facebook page.
There will be equestrian, horse-drawn carriage, mountain bike and pedestrian routes.
And as always, rewards and snacks!
Program:
8:30 am: registration at the foyer rural.
9 a.m.: start of rides
12:30 pm: lunch open to all, with reservation.
On the menu:
Garbure
Wild boar stew and baked potatoes
Dessert
Coffee and wine included.
L’événement Journée détente Randonnées Hères a été mis à jour le 2026-01-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65