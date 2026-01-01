Journée détente Randonnées HERES Hères

Journée détente Randonnées

HERES Foyer rural Hères Hautes-Pyrénées

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 08:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dimanche se déroule la traditionnelle randonnée détente du village !! Les parcours seront déterminés en fin de semaine, vous retrouverez les distance en consultant la page facebook.

Il y aura des parcours équestre, calèche, VTT et pédestre.

Et toujours des récompenses et le casse-croûte !

Au programme

8h30 inscriptions au foyer rural.

9h départ des randonnées

12h30 repas ouvert à tous, sur réservation.

Au menu

Garbure

Daube de sanglier et patates au four

Dessert

Café et vin compris.

.

HERES Foyer rural Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 13 67 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday sees the traditional village hike! The routes will be determined at the end of the week, and you can find out how far they are by visiting the facebook page.

There will be equestrian, horse-drawn carriage, mountain bike and pedestrian routes.

And as always, rewards and snacks!

Program:

8:30 am: registration at the foyer rural.

9 a.m.: start of rides

12:30 pm: lunch open to all, with reservation.

On the menu:

Garbure

Wild boar stew and baked potatoes

Dessert

Coffee and wine included.

L’événement Journée détente Randonnées Hères a été mis à jour le 2026-01-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65