Journée d’étude des masters – 19 mars 2026, Université Evry Paris-Saclay – Bâtiment 1er cycles – 1 rue Pierre Bérégovoy 91025 Evry-Courcouronnes, Évry

Journée d’étude des masters – 19 mars 2026 Jeudi 19 mars, 09h30 Université Evry Paris-Saclay – Bâtiment 1er cycles – 1 rue Pierre Bérégovoy 91025 Evry-Courcouronnes Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T09:30:00+01:00 – 2026-03-19T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T09:30:00+01:00 – 2026-03-19T17:30:00+01:00

Le 19 mars prochain, se tiendra la Journée d’étude des masters de la Graduate School Humanités-Sciences du Patrimoine à l’Université Evry Paris-Saclay (bâtiment des 1ers Cycles, Bérégovoy, 91000 Évry-Courcouronnes).

Cette journée d’étude scientifique s’adresse aux étudiant·es de M2 des mentions suivantes : Archives ; Culture, patrimoine et médiation ; Design ; Histoire ; Lettres-Langues ; Musicologie ainsi qu’aux étudiants du parcours Anglais de spécialité de la mention LLCER. Il s’agit de proposer aux étudiant·es un moment singulier de réflexion et de confrontation scientifique qui leur permette de présenter leurs recherches et leurs travaux devant les enseignant·es chercheur·es impliqué·es dans les formations de la Graduate-School.

L’événement est ouvert, en tant qu’auditeurs et auditrices, aux étudiant·es de M1 du périmètre formation de la GS HSP.

Université Evry Paris-Saclay – Bâtiment 1er cycles – 1 rue Pierre Bérégovoy 91025 Evry-Courcouronnes 1 rue Pierre Bérégovoy 91025 Évry Évry 91000 Essonne Île-de-France

GS HSP