Journée d’étude FUB Salle des Fêtes Bourg-en-Bresse

Journée d’étude FUB Salle des Fêtes Bourg-en-Bresse vendredi 12 juin 2026.

Journée d’étude FUB

Salle des Fêtes Esplanade de la Comédie Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :
2026-06-12

La FUB organise sa journée d’étude
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Salle des Fêtes Esplanade de la Comédie Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   contact@fub.fr

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English :

FUB organizes its study day

L’événement Journée d’étude FUB Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-03-18 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme

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