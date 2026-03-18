Journée d’étude FUB Salle des Fêtes Bourg-en-Bresse

Journée d’étude FUB

Salle des Fêtes Esplanade de la Comédie Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12

La FUB organise sa journée d’étude

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Salle des Fêtes Esplanade de la Comédie Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@fub.fr

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English :

FUB organizes its study day

L’événement Journée d’étude FUB Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-03-18 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme