Journée d’étude historique au Mémorial de Falaise La France de 1945 entre espoirs et désillusions . en partenariat avec l’Institut d’Histoire Sociale CGT Mémorial de Falaise Falaise jeudi 16 octobre 2025.

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Début : 2025-10-16 14:30:00

fin : 2025-10-16 16:45:00

2025-10-16

La France de 1945 entre espoirs et désillusions , en partenariat avec l’Institut d’Histoire Sociale CGT

La France de 1945 entre espoirs et désillusions , en partenariat avec l’Institut d’Histoire Sociale CGT

A l’occasion du 80ème anniversaire de la création de la Sécurité sociale et de l’exposition temporaire du Mémorial de Falaise 1945, un monde meilleur ? , le Mémorial de Falaise et l’Institut d’Histoire Sociale CGT s’associent pour proposer une journée d’étude spéciale dédiée aux grandes évolutions sociales de l’immédiat après-guerre. Retour sur la genèse de ces combats sociaux et leurs implications dans la société française.

A la Libération, alors que tout est à reconstruire, le gouvernement provisoire, présidé par le général de Gaulle, pose les bases d’un État social, avec la création des comités d’entreprise, la nationalisation des entreprises énergétiques et surtout la fondation de la Sécurité sociale, en octobre 1945. Ces progrès sociaux s’appuient sur le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), constitué de toutes les sensibilités politiques et syndicales de la Résistance.

14h30 Ouverture par Jacques Ambroise, Président de l’IHS CGT Calvados

14h15 14h35 Tableau général de la France en 1945 par Emmanuel Thiébot, responsable du Mémorial de Falaise, auteur de Débarquement Libération, Armand Colin, 2024.

14h35 15h05 Le programme du CNR, origines, contenu et portée , par Fabrice Grenard, directeur scientifique de la Fondation de la résistance, auteur de Les années Résistance 1940 1944, Tallandier, 2024.

15h05 15h20 Echange avec le public

15h20 15h50 Les réformes sociales de 1945 acquis et limites , par Stéphane Sirot, intervenant à Sciences-Po Paris, spécialiste de l’histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales.

15h50 16h45 Echange avec le public et clôture

Tout public Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

Historical study day October 16

« La France de 1945: entre espoirs et désillusions », in partnership with the Institut d?Histoire Sociale CGT (Social History Institute CGT)

German :

Historischer Studientag am 16. Oktober

« Frankreich 1945: zwischen Hoffnungen und Enttäuschungen », in Partnerschaft mit dem Institut d’Histoire Sociale CGT

Italiano :

Giornata di studi storici 16 ottobre

« La Francia nel 1945: tra speranza e disillusione », in collaborazione con l’Istituto di Storia Sociale della CGT

Espanol :

Jornada de estudios históricos 16 de octubre

« Francia en 1945: entre la esperanza y la desilusión », en colaboración con el Institut d’Histoire Sociale CGT (Instituto de Historia Social CGT)

