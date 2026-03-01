Journée d’étude Infrastructures connectées et cybersécurité Ile du Saulcy 57000 Metz Metz

Journée d’étude Infrastructures connectées et cybersécurité

Ile du Saulcy 57000 Metz Faculté de droit, économie et administration Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 09:00:00

fin : 2026-03-19 17:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Infrastructures connectées et cybersécurité territoriale Coorganisée par la chaire Urbanisme et Aménagement Durables de l’Université de Lorraine et l’Association Française de Droit Public du Numérique (AFDPN)

Retrouvez le programme détaillé de la journée.

Egalement accessible à distance.Tout public

0 .

Ile du Saulcy 57000 Metz Faculté de droit, économie et administration Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Infrastructures connectées et cybersécurité territoriale Co-organized by the Urbanisme et Aménagement Durables chair at the Université de Lorraine and the Association Française de Droit Public du Numérique (AFDPN)

Detailed program of the day.

Also available by distance learning.

L’événement Journée d’étude Infrastructures connectées et cybersécurité Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ