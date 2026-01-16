Journée d’étude Innover pour transmettre le passé Le Mans Université Le Mans

Journée d’étude Innover pour transmettre le passé

Le Mans Université Amphi Véron de Forbonnais Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 08:45:00

fin : 2026-02-11 21:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Une journée d’étude imaginée et animée par les membres de l’association étudiante Epic d’Epoc pour célébrer les 30 ans de la formation.

À l’occasion des 30 ans du Master Patrimoine et Développement local, nous organisons une journée d’études qui se tiendra le mercredi 11 février 2026, dans l’amphithéâtre Véron de Forbonnais, à l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines.

Ouverte à toutes et à tous, cette journée réunira étudiants, enseignants-chercheurs et professionnels du patrimoine autour de la thématique Innover pour transmettre le passé 30 ans du Master Patrimoine et Développement local .

Cet événement sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des acteurs du patrimoine, engagés dans des démarches innovantes et attentifs aux évolutions contemporaines du secteur. .

Le Mans Université Amphi Véron de Forbonnais Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire assoepicdepoc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A study day designed and run by members of the Epic d?Epoc student association to celebrate the 30th anniversary of the course.

L’événement Journée d’étude Innover pour transmettre le passé Le Mans a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Le Mans