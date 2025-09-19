Journée d’étude interdisciplinaire – Le sel, de l’Antiquité à nos jours Forum antique de Bavay Bavay

Journée d’étude interdisciplinaire – Le sel, de l’Antiquité à nos jours Forum antique de Bavay Bavay vendredi 19 septembre 2025.

Journée d’étude interdisciplinaire – Le sel, de l’Antiquité à nos jours Vendredi 19 septembre, 09h00 Forum antique de Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Le sel sert à sublimer les plats mais également à conserver l’alimentation.

Comment les archéologues, les historiens, les archéozoologues, les historiens de l’art, les géo-chimistes et les artistes analysent ce sel pour mieux comprendre ses usages culinaires ?

Venez découvrir à travers différentes approches scientifiques l’apport de l’étude du sel à la connaissance des sociétés passées et présentes.

Programme

9h00 : Accueil

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Patrice Herbin, Responsable du Service archéologie et patrimoine du Département du Nord, HALMA 8164

9h30 : Introduction

Armelle MASSE, Directrice du Forum antique de Bavay, musée archéologique du Département du Nord, HALMA – UMR 8164

Présentation de deux capsules vidéo sur « Regards croisés sur le sel ».

9h45 : L’importation de poissons méditerranéens dans le nord de la Gaule : les apports « salés » des fouilles de Bavay

Tarek OUESLATI, Chargé de recherches au CNRS, HALMA – UMR 8164

10h15 : Exploiter et conserver les produits de la mer durant l’Antiquité

Emmanuel BOTTE, Directeur de recherches CNRS, Centre Camille Jullian, UMR 7299

10h45 : Pause

11h00 : Sel et salaisons durant l’antiquité : deux industries en symbiose ?

Katia SCHÖRLE, Chargée de recherches CNRS, Centre Camille Jullian, UMR 7299

11h30 : Sauces et sauciers antiques : la coupe en étain du Château-Renaud (Virton, Belgique), un témoin des usages et adaptations à l’époque romaine

Delphine NICOLAS, Lille/Région Hauts-de-France, HALMA, UMR 8164

12h00 : Discussion

12h15 : Pause déjeuner

PRÉSIDENTE DE SÉANCE : Armelle Masse, Directrice du Forum antique de Bavay, musée archéologique du Département du Nord, HALMA – UMR 8164

13h30 : Un détail piquant : la salière présentée et représentée

Du dressoir à la table, en Europe à l’époque moderne.

Valérie BOUDIER, Professeure des universités en Histoire et théorie de l’art, Université de Lille, CEAC – ULR 3587

14h00 : Donner du goût à la couleur : en quoi la chimie permet de comprendre la diversité des sels et leurs utilisations dans la cuisine

Arnaud GAUTHIER, Professeur des universités en Géochimie Environnementale, Université de Lille, LGCgE – ULR 4515

14h30 : Pause

14h45 : Projet de recherche « Regards croisés sur le sel » : Présentation de deux capsules vidéo

Christine HOËT VAN-CAUWENBERGHE, Professeure des universités en Histoire romaine, Université de Lille , HALMA – UMR 8164

15h15 : Regards croisés : sel, art, histoire

Christine Hoët VAN-CAUWENBERGHE et Xavier PELTIER, artiste plasticien

16h00 : Conclusion

16h30 : Visite de l’exposition temporaire – Ils sont Food ces Romains !

Forum antique de Bavay 2 Rue de Gommeries, 59570 Bavay, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0359731550 https://forumantique.fr [{« type »: « email », « value »: « forumantique@lenord.fr »}] En 1976, le musée actuel est construit, à proximité du site de fouilles. Sa création s’imposait, suite aux découvertes archéologiques faites depuis le XVIIIe siècle. En effet, un forum romain tripartite avait été mis au jour. Ce forum du IIe siècle est le plus grand découvert en Gaule.

À l’époque gallo-romaine, Bavay (Bagacum) était la capitale de la cité des Nerviens, dont le territoire s’étendait jusqu’à l’actuelle Bruxelles. Les réserves abritent près de 60.000 objets retrouvés lors des fouilles sur le forum et dans l’antique Bagacum, principalement après 1906.

Le sel sert à sublimer les plats mais également à conserver l’alimentation.

Freepik