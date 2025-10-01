Journée d’étude – Les Formes de l’habiter en mutation / enjeux contemporains et perspectives INU Champollion Albi Albi

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T17:00:00

Fin : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T17:00:00

Deux expositions et une journée d’études proposées par la Préfecture du Tarn (DDT), le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Tarn, l’INU Champollion (Département SHS / Master VEU / Groupe de recherche pluridisciplinaire TEHM), en partenariat avec la Communauté d’agglomération de l’albigeois.

Une journée d’étude

Le 1er octobre, dans l’amphi Michel Cohou du Bâtiment Multimédia de l’INU Champollion

14h-14h45 : Habiter le territoire : entre modèles hérités et injonctions à la sobriété.

Conférence de Séverine Bonnin-Oliveira, Maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme, Université d’Aix-Marseille

14h45-15h10 : La Ville à l’heure des transitions

Projet urbain, renaturation des espaces publics et nouvel habitat, vers des pratiques respectueuses de l’environnement – Exemples en occitanie

Présentation par Nelly Jerrige, Architecte-conseillère, urbaniste au CAUE81

15h10-17h : La fabrique contemporaine de l’habitat : entre désirs individuels et exigences collectives ?

Table-ronde (animation par Mathieu Vidal, INU Champollion) et temps d’échange avec :

Séverine Bonnin-Oliveira, Maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme, Université d’Aix-Marseille ;

Yann Cabrol, Directeur général de l’Agence d’urbanisme de l’Agglomération toulousaine (AUAT) ;

Amélie Rousseau, Chargée d’études à l’’Institut Paris Region ;

François Taulelle, Professeur des universités en Aménagement et Urbanisme, INU Champollion.

Contact : mathieu.vidal@univ-jfc.fr

Deux expositions sont présentées à cette occasion durant le Mois de l’Architecture.

INU Champollion Albi Place de Verdun, 81 012 Albi Cedex 09 Albi 81000 Tarn Occitanie

©INUChampollion