Journée d’étude Louis Le Masson et François Masson Rouen

Journée d’étude Louis Le Masson et François Masson

42 Rue Henri II Plantagenêt Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 09:30:00

fin : 2025-11-21 18:30:00

Date(s) :

2025-11-21

À la fin de l’année 2025, Rouen met à l’honneur deux figures emblématiques du patrimoine normand les frères Louis Le Masson et François Masson. Pour célébrer leur œuvre, une journée d’étude se tiendra le vendredi 21 novembre.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de deux expositions complémentaires qui permettent de redécouvrir leurs talents celle consacrée à Louis Le Masson, à travers ses projets d’aménagement urbain, et celle dédiée à François Masson, mettant en lumière les sculptures conservées et restaurées par le musée des Beaux-Arts de Rouen.

Organisée par l’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Art de Rouen, les Archives départementales de la Seine-Maritime et la réunion des musées métropolitains de Rouen, cette journée proposera un programme varié mêlant tables rondes, visites guidées des expositions et concert de musique classique ancienne. .

