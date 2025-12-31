Journée d’étude Paris au temps de l’Art déco : 1925 et le renouveau de l’art sacré Théâtre Déjazet Paris
Journée d'étude Paris au temps de l'Art déco : 1925 et le renouveau de l'art sacré Théâtre Déjazet Paris vendredi 23 janvier 2026.
Matin
Modération par Marie-Hélène Didier, conservatrice générale des monuments historiques / DRAC Île-de-France
- 9h30 – L’église du Village français à l’Exposition de 1925, modèle ou contre-modèle pour le renouveau de l’art sacré durant l’entre-deux-guerres
Isabelle Saint-Martin, directrice d’études / École pratique des Hautes Études
- 10h00 – Les mécanismes de la commande diocésaine architecturale et mobilière dans les années 20-30 et les grands chantiers
Caroline Morizot, responsable de la conservation et de l’inventaire et Nathalie Volle, conservatrice générale honoraire du patrimoine, déléguée adjointe de l’archevêque / Commission diocésaine d’art sacré
- 10h30 – Les peintures de l’église Saint-Christophe de Javel (15e) : la modernité en marche dans la technique comme dans l’iconographie
Pauline Madinier-Duée, conservatrice en chef du patrimoine / COARC / Ville de Paris et Méliné Miguirditchian, conservatrice-restauratrice de peintures
- 11h15 – Les Mauméjean et l’intégration du décor à l’architecture : habiller de lumière une construction nouvelle ou un édifice ancien avec les exemples des églises Saint-Pierre de Chaillot et de Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
Stéphane Allavena, conservateur général du patrimoine / COARC / Ville de Paris ; Louise Delbarre, conservatrice du patrimoine / COARC / Ville de Paris et Emma Groult, conservatrice-restauratrice de vitraux / Atelier MurAnése
- 12h00 – Saint-Michel des Batignolles et le Sacré-Cœur : le renouveau de la marqueterie
Véronique Milande conservatrice en chef du patrimoine / COARC / Ville de Paris et Sylvain Lucchetta, conservateur-restaurateur de mobilier
Après-midi
- 14h00 – L’inventaire des mairies d’arrondissement Art déco (5e, 14e annexe, 15e) : à la redécouverte du travail des décorateurs-ensembliers
Emanuelle Philippe, conservatrice en chef du patrimoine / COARC / Ville de Paris
- 14h30 – Une fontaine emblématique de l’Art déco : la fontaine Debussy des frères Martel et son projet de restauration
Sina Phan, conservateur du patrimoine / COARC / Ville de Paris
Le vendredi 23 janvier 2026
de 09h30 à 16h00
Théâtre Déjazet 41 boulevard du Temple 75003 Paris
