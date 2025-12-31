Journée d’étude Paris au temps de l’Art déco : introduction à l’Art déco et chantiers civils Théâtre Déjazet Paris
Matin
Modération par Simon Texier, professeur / Université de Picardie Jules-Verne, secrétaire général de la Commission du Vieux Paris
- 9h00 – Introduction
Karen Taïeb, adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des relations avec les cultes
Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris
Sinicha Mijajlovic, sous-directeur du patrimoine et de l’histoire de la Ville de Paris
Véronique Milande, conservatrice en chef du patrimoine et responsable de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris (COARC)
- 9h30 – L’Art déco : prémices, consécration et diffusion, le « moment 1925 » et ses suites
David Liot, conservateur général et inspecteur des patrimoines / Ministère de la Culture
- 10h00 – La Ville de Paris et l’Art déco : esquisse d’une politique municipale à l’Exposition de 1925
Emmanuelle Philippe, conservatrice en chef du patrimoine / COARC / Ville de Paris
- 11h00 – Enrichir les collections municipales dans l’entre-deux-guerres : enjeux et positionnements à travers l’exemple du Fonds d’art contemporain
Marion Denise, chargée de l’inventaire informatisé et de la numérisation des œuvres et Anna Nouet, chargée des prêts et des recherches / Fonds d’art contemporain – Paris Collections
- 11h30 – Les décors des années 30 dans les écoles élémentaires et primaires de la Ville de Paris : embellir et moderniser « les palais de l’enfance » avec l’exemple des fresques de Jules-Émile Zingg (19e)
Marie Monfort, conservatrice en chef du patrimoine / Conservation régionale des monuments historiques / DRAC Île-de-France ; Stéphane Allavena, conservateur général du patrimoine / COARC / Ville de Paris et Ariel Bertrand, conservatrice-restauratrice de peintures
Après-midi
Modération par Rémi de Raphélis, conservateur du patrimoine, directeur des musées / Ville de Boulogne-Billancourt
- 14h00 – Les commandes de l’Hôtel de Ville de Paris au temps de l’Art déco ou le vitrail civil à son apogée
Véronique David, ingénieure d’études / Centre André-Chastel
- 14h30 – Des hommages Art déco : les monuments parisiens de la Grande Guerre
Frédéric Jimeno, docteur en histoire de l’art / Comité d’histoire / Ville de Paris
- 15h30 – La mise en valeur du patrimoine Art déco des cimetières parisiens : l’exemple du cimetière de Passy
Arnaud Schoonheere, chef de la cellule patrimoine / service des cimetières / Ville de Paris
- 16h00 – Présentation de l’exposition Zadkine Art déco
Cécilie Champy-Vinas, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Zadkine / Paris Musées
Plongez dans l’histoire d’un style qui a façonné le visage du Paris de l’entre-deux-guerres !
Le jeudi 22 janvier 2026
de 09h00 à 17h00
gratuit sous condition
Inscriptions à partir du 9 janvier
Public jeunes et adultes.
Théâtre Déjazet 41 boulevard du Temple 75003 Paris
