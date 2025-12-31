Journée d’étude Paris au temps de l’Art déco : introduction à l’Art déco et chantiers civils Théâtre Déjazet Paris

Matin

Modération par Simon Texier, professeur / Université de Picardie Jules-Verne, secrétaire général de la Commission du Vieux Paris

9h00 – Introduction

Karen Taïeb, adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des relations avec les cultes

Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris

Sinicha Mijajlovic, sous-directeur du patrimoine et de l’histoire de la Ville de Paris

Véronique Milande, conservatrice en chef du patrimoine et responsable de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris (COARC)

9h30 – L’Art déco : prémices, consécration et diffusion, le « moment 1925 » et ses suites

David Liot, conservateur général et inspecteur des patrimoines / Ministère de la Culture

10h00 – La Ville de Paris et l’Art déco : esquisse d’une politique municipale à l’Exposition de 1925

Emmanuelle Philippe, conservatrice en chef du patrimoine / COARC / Ville de Paris

11h00 – Enrichir les collections municipales dans l’entre-deux-guerres : enjeux et positionnements à travers l’exemple du Fonds d’art contemporain

Marion Denise, chargée de l’inventaire informatisé et de la numérisation des œuvres et Anna Nouet, chargée des prêts et des recherches / Fonds d’art contemporain – Paris Collections

11h30 – Les décors des années 30 dans les écoles élémentaires et primaires de la Ville de Paris : embellir et moderniser « les palais de l’enfance » avec l’exemple des fresques de Jules-Émile Zingg (19e)

Marie Monfort, conservatrice en chef du patrimoine / Conservation régionale des monuments historiques / DRAC Île-de-France ; Stéphane Allavena, conservateur général du patrimoine / COARC / Ville de Paris et Ariel Bertrand, conservatrice-restauratrice de peintures

Après-midi

Modération par Rémi de Raphélis, conservateur du patrimoine, directeur des musées / Ville de Boulogne-Billancourt

14h00 – Les commandes de l’Hôtel de Ville de Paris au temps de l’Art déco ou le vitrail civil à son apogée

Véronique David, ingénieure d’études / Centre André-Chastel

14h30 – Des hommages Art déco : les monuments parisiens de la Grande Guerre

Frédéric Jimeno, docteur en histoire de l’art / Comité d’histoire / Ville de Paris

15h30 – La mise en valeur du patrimoine Art déco des cimetières parisiens : l’exemple du cimetière de Passy

Arnaud Schoonheere, chef de la cellule patrimoine / service des cimetières / Ville de Paris

16h00 – Présentation de l’exposition Zadkine Art déco

Cécilie Champy-Vinas, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Zadkine / Paris Musées

Théâtre Déjazet 41 boulevard du Temple 75003 Paris



