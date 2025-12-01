Journée d’étude scientifique, historique et mémorielle sur la mémoire de la shoah et la déportation sur la thématique 2025-2026 du Concours National de la Résistance et de la Déportation Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Journée d’étude scientifique, historique et mémorielle sur la mémoire de la shoah et la déportation sur la thématique 2025-2026 du Concours National de la Résistance et de la Déportation

Jeudi 11 décembre 2025 de 9h à 17h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le 11 décembre prochain, à l’Espace Charles Trenet de Salon-de-Provence, se tiendra une journée d’étude consacrée à la Mémoire de la Shoah et de la Déportation ainsi qu’à la thématique 2025-2026 du Concours National de la Résistance et de la Déportation.

Cette journée s’articulera en 2 temps

Matin et après-midi une exposition sur les thématiques précisées et sur Jean Moulin

Après-midi: conférence animée par

André KASPI, Historien spécialiste des Etats-Unis et de la Shoah, professeur émérite d’histoire nord-américaine à la Sorbonne, ancien directeur du Centre de recherches d’histoire nord-américaine (CRHNA) et ancien président du comité pour l’histoire du CNRS.

Pascale KASPI-MOREL, Enseignante d’Histoire-Géographie EMC au Lycée Marcelin Bertelot à Saint-Maur-des-Fossés, Jury du collège national des correcteurs du Concours National de la Résistance et de la Déportation. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur vp-education@memorialjeanmoulin.fr

English :

On December 11, at the Espace Charles Trenet in Salon-de-Provence, a study day will be held on the memory of the Holocaust and the Deportation, and on the 2025-2026 theme of the Concours National de la Résistance et de la Déportation.

German :

Am 11. Dezember findet im Espace Charles Trenet in Salon-de-Provence ein Studientag statt, der dem Gedenken an die Shoah und die Deportation sowie der Thematik 2025-2026 des Nationalen Wettbewerbs des Widerstands und der Deportation gewidmet ist.

Italiano :

L’11 dicembre, presso l’Espace Charles Trenet di Salon-de-Provence, si terrà una giornata di studio sulla Memoria della Shoah e della Deportazione e sul tema 2025-2026 del Concorso Nazionale Resistenza e Deportazione.

Espanol :

El 11 de diciembre se celebrará en el Espace Charles Trenet de Salon-de-Provence una jornada de estudio sobre el Recuerdo de la Shoah y la Deportación y el tema 2025-2026 del Concurso Nacional Resistencia y Deportación.

