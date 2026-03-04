Journée d’étude sur la langue française au Gabon, Institut français du Gabon, Libreville

Journée d’étude sur la langue française au Gabon Mercredi 18 mars, 09h00 Institut français du Gabon Libreville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T09:00:00+01:00 – 2026-03-18T10:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T09:00:00+01:00 – 2026-03-18T10:30:00+01:00

Les linguistes et chercheurs de l’Université Omar Bongo, spécialistes des sciences du langage, proposent une journée de réflexion consacrée au français parlé au Gabon.

À travers trois tables rondes, ils analyseront l’évolution de cette langue au contact des réalités locales, ses usages quotidiens, ainsi que son rôle social, culturel et identitaire.

Cette rencontre scientifique offrira un espace d’échange ouvert entre universitaires, étudiants, professionnels de la langue et grand public, autour des dynamiques linguistiques qui façonnent le français gabonais aujourd’hui.

Institut français du Gabon Libreville Libreville Libreville Estuaire

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie