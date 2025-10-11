Journée d’études Archéologie sous-marine du Ponant Recherche et identification L’Archipel Fouesnant
Journée d’études Archéologie sous-marine du Ponant Recherche et identification L’Archipel Fouesnant samedi 11 octobre 2025.
Journée d’études Archéologie sous-marine du Ponant Recherche et identification
L’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Début : 2025-10-11 08:30:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
La Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM) organise une grande journée d’étude dédiée à l’archéologie sous-marine le samedi 11 octobre 2025, à la salle l’Archipel de Fouesnant. Au programme 15 conférences animées par des spécialistes chercheurs, plongeurs, historiens, amateurs passionnés qui partageront leurs découvertes en Manche et en Atlantique. Machines et chaudières pour identifier les épaves contemporaines, vestiges médiévaux comme l’épave de l’Aber Wrac’h, boulets de pierre de Trélévern, mais aussi céramologie, datation des bois par dendrochronologie, étude des lests en fer ou encore techniques de doublage des navires du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle… un panorama fascinant de l’archéologie sous-marine à travers les époques. Cette journée est ouverte à tous plongeurs, archéologues, historiens, mais aussi simples curieux désireux de plonger dans l’histoire des côtes bretonnes.
Le programme
Accueil 8 h 30
Présentation de la journée d’études 9 h 00 -9 h OS
Benjamin Pepy, SAMM
Session 1- Recherche et étude de site
Modérateur Thierry Normant, SAMM
9 h OS-9 h 30 À la poursuite du Victor
Gérard Bousquet, ADRAMAR
9 h 30 -9 h SS Le sondeur multifaisceau au service de l’archéologie sous-marine
Irène Mopin, ENSTA, Lab STICC
9 h SS -10 h OS Discussions
Session 2 Identification des épaves contemporaines
Modérateur Philippe Bodénès, SAMM
10 h OS -10 h 40 Chaudières et machines à vapeur marines, histoire, évolution, vestiges Michel Huet, Président du GEREC
10 h 40 -11 h 00 Pause
11 h 00 -11 h 25 Indices nous guidant vers une piste d’identification …
Jean-Luc Lemaire, GRIEME
11 h 25-11 h 50 La Vapeur de l’aube à la Gorgone
Hugues Priol, Nicolas Duchesne. Brest Recherche Plongée
11 h 50 -12 h 15 L’identification du West-Hinder: lumière sur un bateau-phare Manhias Dufour, Les épaves du Grizzly
12 h 15 -12 h 25 Discussions
12 h 25 -13 h 30 Lunch (sur réservation)
Session 3 Identification des épaves anciennes
Modérateur Jean-Michel Keroullé, SAMM
13 H 30 -13 h SS Aber-Wrac’h 1 De la recherche à la découverte et à l’identification
René Ogor, SAMM
13 h 55-14 h 25 L’épave aux boulets de pierre de Trélévern
Olivia Hulot, Conservatrice du Patrimoine, archéologue responsable des littoraux de Bretagne et de la Loire-Atlantique, Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM)
14 h 25 -14 h 50 Le lest de fer dans la marine française de l’époque moderne
Guillaume Martins, Université de Perpignan-Via Domitia; Emmanuel Nantet, Université de Haïfa
14 h 50 -15 h 20 Discussions et pause
15 h 20 -15 h 45 Le doublage en France du XVIe au XIXe siècle un élément d’identification des épaves?
Sébastien Berthaut Clarac, GRAN, Doctorant en archéologie maritime CRESEM UR 7397 / Université de Perpignan Via Domitia
15 h 45 -16 h 10 Introduction à la céramologie
Ninog Jaouen, Doctorante Université Rennes 2: EA 1279. Entreprise Ninog Jaouen
16 h 10 -16 h 40 La dendrochronologie au service de l’archéologie
atherine Lavier, archéodendrométrie, ministère de la Culture. Direction générale des patrimoines, C2RMF
16 h 40 -16 h 50 Discussions
Session 4- Valorisation du patrimoine sous-marin
Modérateur François Pernot., Professeur d’histoire moderne Cergy Paris Université, UMR 9022 Héritages, SAMM
16 h 50-17 h 10 La valorisation du patrimoine immergé
Philippe Bodénès. Docteur en Histoire moderne (CYU), chercheur associé à l’UMR 9022 Héritages, président de la SAMM
17 h 10-17 h 40 Le traitement du mobilier archéologique
Gilles Baron, Responsable du secteur patrimoine sous-marin, Laboratoire Arc’ Antique
17 h 40-17 h 50: Discussions
17 h 50-18 h 00: Condusions par François Pernot. Professeur d’histoire moderne Cergy Paris Université, UMR 9022 Héritages, SAMM .
