Journée d’études Archéologie sous-marine du Ponant Recherche et identification L’Archipel Fouesnant samedi 11 octobre 2025.

L’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-11 08:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

La Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM) organise une grande journée d’étude dédiée à l’archéologie sous-marine le samedi 11 octobre 2025, à la salle l’Archipel de Fouesnant. Au programme 15 conférences animées par des spécialistes chercheurs, plongeurs, historiens, amateurs passionnés qui partageront leurs découvertes en Manche et en Atlantique. Machines et chaudières pour identifier les épaves contemporaines, vestiges médiévaux comme l’épave de l’Aber Wrac’h, boulets de pierre de Trélévern, mais aussi céramologie, datation des bois par dendrochronologie, étude des lests en fer ou encore techniques de doublage des navires du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle… un panorama fascinant de l’archéologie sous-marine à travers les époques. Cette journée est ouverte à tous plongeurs, archéologues, historiens, mais aussi simples curieux désireux de plonger dans l’histoire des côtes bretonnes.

Le programme

Accueil 8 h 30

Présentation de la journée d’études 9 h 00 -9 h OS

Benjamin Pepy, SAMM

Session 1- Recherche et étude de site

Modérateur Thierry Normant, SAMM

9 h OS-9 h 30 À la poursuite du Victor

Gérard Bousquet, ADRAMAR

9 h 30 -9 h SS Le sondeur multifaisceau au service de l’archéologie sous-marine

Irène Mopin, ENSTA, Lab STICC

9 h SS -10 h OS Discussions

Session 2 Identification des épaves contemporaines

Modérateur Philippe Bodénès, SAMM

10 h OS -10 h 40 Chaudières et machines à vapeur marines, histoire, évolution, vestiges Michel Huet, Président du GEREC

10 h 40 -11 h 00 Pause

11 h 00 -11 h 25 Indices nous guidant vers une piste d’identification …

Jean-Luc Lemaire, GRIEME

11 h 25-11 h 50 La Vapeur de l’aube à la Gorgone

Hugues Priol, Nicolas Duchesne. Brest Recherche Plongée

11 h 50 -12 h 15 L’identification du West-Hinder: lumière sur un bateau-phare Manhias Dufour, Les épaves du Grizzly

12 h 15 -12 h 25 Discussions

12 h 25 -13 h 30 Lunch (sur réservation)

Session 3 Identification des épaves anciennes

Modérateur Jean-Michel Keroullé, SAMM

13 H 30 -13 h SS Aber-Wrac’h 1 De la recherche à la découverte et à l’identification

René Ogor, SAMM

13 h 55-14 h 25 L’épave aux boulets de pierre de Trélévern

Olivia Hulot, Conservatrice du Patrimoine, archéologue responsable des littoraux de Bretagne et de la Loire-Atlantique, Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM)

14 h 25 -14 h 50 Le lest de fer dans la marine française de l’époque moderne

Guillaume Martins, Université de Perpignan-Via Domitia; Emmanuel Nantet, Université de Haïfa

14 h 50 -15 h 20 Discussions et pause

15 h 20 -15 h 45 Le doublage en France du XVIe au XIXe siècle un élément d’identification des épaves?

Sébastien Berthaut Clarac, GRAN, Doctorant en archéologie maritime CRESEM UR 7397 / Université de Perpignan Via Domitia

15 h 45 -16 h 10 Introduction à la céramologie

Ninog Jaouen, Doctorante Université Rennes 2: EA 1279. Entreprise Ninog Jaouen

16 h 10 -16 h 40 La dendrochronologie au service de l’archéologie

atherine Lavier, archéodendrométrie, ministère de la Culture. Direction générale des patrimoines, C2RMF

16 h 40 -16 h 50 Discussions

Session 4- Valorisation du patrimoine sous-marin

Modérateur François Pernot., Professeur d’histoire moderne Cergy Paris Université, UMR 9022 Héritages, SAMM

16 h 50-17 h 10 La valorisation du patrimoine immergé

Philippe Bodénès. Docteur en Histoire moderne (CYU), chercheur associé à l’UMR 9022 Héritages, président de la SAMM

17 h 10-17 h 40 Le traitement du mobilier archéologique

Gilles Baron, Responsable du secteur patrimoine sous-marin, Laboratoire Arc’ Antique

17 h 40-17 h 50: Discussions

17 h 50-18 h 00: Condusions par François Pernot. Professeur d’histoire moderne Cergy Paris Université, UMR 9022 Héritages, SAMM .

L’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

