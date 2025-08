Journée d’études Femmes, Théâtre, Francophonies Zébrures d’Automne Théâtre de l’Union Limoges

Journée d’études Femmes, Théâtre, Francophonies Zébrures d’Automne

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, une journée d’études sur le thème « Femmes, Théâtres, Francophonies » est organisée par FrancophoNéa.

Longtemps marginalisées, les dramaturges apportent aujourd’hui une richesse et une diversité d’écriture qui remettent en question les normes établies. Issues de divers horizons culturels (Afriques, Maghreb, Europe de l’Est, Canada), ces femmes de théâtre traitent de sujets forts comme l’exil, la mémoire, la guerre, ou la quête de liberté. Leurs œuvres sont des formes de résistance qui interrogent les rapports de pouvoir (patriarcaux, coloniaux, sociaux) et renouvellent le langage théâtral. Par leurs voix plurielles, elles redéfinissent le théâtre francophone en en faisant un espace plus inclusif, engagé et représentatif des réalités contemporaines.

