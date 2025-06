JOURNÉE D’ÉTUDES “LA RETIRADA EN QUESTION(S)” Agde 4 juillet 2025 07:00

JOURNÉE D'ÉTUDES "LA RETIRADA EN QUESTION(S)" Agde

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Journée d’études internationales organisée par l’université Paul Valéry Montpellier III, en partenariat avec l’université Carlos III de Madrid et les archives municipales d’Agde, sur l’exil de 1939, le devenir des réfugiés espagnols et de leurs descendants.

> Héritages de la Retirada

– 10h00 résultats du projet de recherche “Héritiers de l’exil. Intégration et mémoire” par Juan Carlos Sanchez Ilan

– 10h45 “les prénoms de 4 générations de descendants de la Retirada et ce qu’ils nous enseignent sur le rapport au pays d’accueil” par François Perea

– 11h30 la signification de la Retirada et de l’exil pour l’histoire transnationale d’Espagne et de France par Angel Bahamonde Magro

> Mémoires locales de la Retirada

– 14h00 “une expérience de fils d’exilé en Dordogne le travail individuel et collectif de la mémoire” par Jordi Feli

– 14h45 “ils sont passés par le camp d’Agde Agusti Bartra, José Cabrero Arnal, Francisco Prat Puig et d’autres…” par Christian Camps

– 15h30 “le camp d’Agde (1939-1942) mémoires et barbelés” par Laia Araño Vega

Conférences gratuites, sur réservation par mail. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie agde.retirada@outlook.fr

English :

International study day organized by the Université Paul Valéry Montpellier III, in partnership with the Universidad Carlos III de Madrid and the Archives Municipales d?Agde, on the exile of 1939, the fate of Spanish refugees and their descendants.

German :

Internationaler Studientag, organisiert von der Universität Paul Valéry Montpellier III in Partnerschaft mit der Universität Carlos III in Madrid und dem Stadtarchiv von Agde, über das Exil von 1939, das Schicksal der spanischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen.

Italiano :

Giornata internazionale di studio organizzata dall’Università Paul Valéry Montpellier III, in collaborazione con l’Università Carlos III di Madrid e l’Archivio municipale di Agde, sull’esilio del 1939, sul destino dei rifugiati spagnoli e dei loro discendenti.

Espanol :

Jornada internacional de estudios organizada por la Universidad Paul Valéry Montpellier III, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y los archivos municipales de Agde, sobre el exilio de 1939, el destino de los refugiados españoles y sus descendientes.

