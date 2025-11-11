Journée d’études – Les lois de la nature UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Vendredi 12 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Cette journée d’études organisée par Jean-Christophe Bardout se déroulera le vendredi 12 décembre de 9H30 à 18H00 à l’UFR de Philosophie de l’Université de Rennes.

### **Programme :**

9H30, café d’accueil

**9H55**, Jean-Christophe Bardout (Université de Rennes) : ouverture de la journée

**10H00**, Kristell Trego (Université de Fribourg) : _La nature hors la loi_

**10H50**, Edouard Mehl (Université de Strasbourg) : _Pourquoi l’intelligibilité des lois de la nature prouverait-elle l’existence de Dieu ?_

11H40, pause

**11H50**, Thomas Lecuit (Collège de France, Chaire Dynamique du vivant) : _La nature en liberté conditionnelle_

12H40, pause déjeuner

**14H30**, François Pépin (Lycée Louis-Le-Grand, Paris) : _La loi comme règle des opérations naturelles. Bacon et la chimie_

**15H20**, Delphine Bellis (Université de Montpellier Paul-Valéry) : _La nature obéit-elle à des lois ? Le statut du modèle de la légalité dans la philosophie naturelle de Gassendi_

16H10, pause

**16H25**, François Duchesneau (Université de Montréal) : _Les lois de la nature et leurs critères selon Leibniz_

**17H15**, Jean-Pascal Anfray (Ecole normale supérieure de Paris) : _Le fondement des lois de la nature: Leibniz et la critique de l’occasionnalisme_

**18H05**, fin de la journée

### **Contact :**

Cette journée d’études sera disponible en visioconférence également. Veuillez vous adresser au gestionnaire du laboratoire CAPHI (site rennais) pour le lien : [mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)

Organisateur : [jean-crhistophe.bardout@univ-rennes.fr](mailto:jean-crhistophe.bardout@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T18:00:00.000+01:00

UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine