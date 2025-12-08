Journée d’études musicales et choréographiques Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Auditorium Marcel Landowski
Pierre Rameau, chorégraphe français du début du XVIIIe siècle, publie en 1725 l’ouvrage Le maître à danser.
La journée d’étude comprend des master classe sur les airs
à danser au bal au début du XVIIIe siècle, et sur la relation entre musique et
mouvement, en s’appuyant sur les chorégraphies notées à l’époque.
Restitution le 13 décembre à micadanses
Journée d’étude dédiée au chorégraphe français Pierre Rameau (1674-1748)
Le lundi 08 décembre 2025
de 09h30 à 17h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
