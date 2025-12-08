Journée d’études musicales et choréographiques Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Pierre Rameau, chorégraphe français du début du XVIIIe siècle, publie en 1725 l’ouvrage Le maître à danser.

La journée d’étude comprend des master classe sur les airs

à danser au bal au début du XVIIIe siècle, et sur la relation entre musique et

mouvement, en s’appuyant sur les chorégraphies notées à l’époque.

Restitution le 13 décembre à micadanses

Journée d’étude dédiée au chorégraphe français Pierre Rameau (1674-1748)

Le lundi 08 décembre 2025

de 09h30 à 17h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

