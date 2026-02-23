Journée d’études sur la Seconde Guerre mondiale dans l’Oise Noyon

Journée d’études sur la Seconde Guerre mondiale dans l’Oise

2026-04-11

Entrée libre et gratuite.

Parmi les conférenciers, deux administrateurs de la Société historique proposeront les conférences suivantes

L’affaire Adrien Souris, par Jean-Yves Bonnard

L’organisation de la défense passive à Noyon (1938-1944), par Fabien Crinon

English :

Free admission.

> Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon

Among the speakers, two directors of the Société historique will offer the following lectures:

The Adrien Souris affair, by Jean-Yves Bonnard

The organization of passive defense in Noyon (1938-1944), by Fabien Crinon

