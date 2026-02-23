Journée d’études sur la Seconde Guerre mondiale dans l’Oise Noyon
Journée d’études sur la Seconde Guerre mondiale dans l’Oise Noyon samedi 11 avril 2026.
Journée d’études sur la Seconde Guerre mondiale dans l’Oise
6 Place Aristide Briand Noyon
Parmi les conférenciers, deux administrateurs de la Société historique proposeront les conférences suivantes
L’affaire Adrien Souris, par Jean-Yves Bonnard
L’organisation de la défense passive à Noyon (1938-1944), par Fabien Crinon
L’organisation de la défense passive à Noyon (1938-1944), par Fabien Crinon .
Noyon 60400 Oise Hauts-de-France
English :
Free admission.
> Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon
Among the speakers, two directors of the Société historique will offer the following lectures:
The Adrien Souris affair, by Jean-Yves Bonnard
The organization of passive defense in Noyon (1938-1944), by Fabien Crinon
