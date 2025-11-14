JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER Hôtel du Département Mont-de-Marsan

JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER Hôtel du Département Mont-de-Marsan vendredi 14 novembre 2025.

JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER

Hôtel du Département Archives des Landes Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER » FORGERIES ET PASSÉ MYTHIFIÉ DES ORIGINES DE

MONT-DE-MARSAN AU XIXe SIÈCLE

Le vendredi 14 novembre, à partir de 14h. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, sans réservation.

Cette journée d’études présentera les résultats des recherches universitaires menées sur les « Chartes dites de Lobaner, » exemples remarquables de faux en écriture, ou forgeries , conservées dans le fonds d’archives anciennes déposées aux Archives départementales par la ville de Mont-de-Marsan. Ces

recherches ont eu pour visée d’approfondir la connaissance de ces documents par des analyses du parchemin et des encres.

Les 4 Chartes de Lobaner , rédigées en écriture gothique cursive, prétendument exhumées en 1810 des fondations du Château-Vieux de Mont-De-Marsan, retracent la création de la ville par Pierre dit de Lobaner , v .

Hôtel du Département Archives des Landes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 75 20 archives@landes.fr

English : JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER

German : JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER

Italiano :

Espanol : JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER

L’événement JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LES CHARTES DE LOBANER Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Mont-de-Marsan