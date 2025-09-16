Journée d’études-Transmission et impressionnisme: quelle identité française dans l’art? Trinity Pau
Journée d’études-Transmission et impressionnisme: quelle identité française dans l’art? Trinity Pau lundi 9 février 2026.
Trinity 6 rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques
Ouverte à tous, cette journée d’études réunit les professeurs du Conservatoire, ainsi que des musicologues et intervenants du Musée des Beaux-Arts de Pau. Elle propose une série de conférences consacrées à l’impressionnisme et à l’art français de la fin du XIXème et du début du XXème siècle. .
