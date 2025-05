Journée d’expertise à Dinard – Galerie Winston Dinard, 17 mai 2025 10:00, Dinard.

Ille-et-Vilaine

Journée d’expertise à Dinard Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Bonhams Cornette de Saint Cyr / Galerie Winston

Le 17 mai prochain, nos spécialistes se rendront à Dinard à l’occasion d’une journée d’expertises gracieuses et confidentielles consacrée à la joaillerie, aux montres et aux créations et accessoires de mode.

Contactez-nous pour convenir d’un rendez-vous en vue de nos prochaines ventes et enchères. .

Galerie Winston 20 rue Winston Churchill

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 24 33 34

