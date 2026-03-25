Journée d’expertise d’objets d’arts Mairie de Luzy, salle des Tapisseries Luzy

Journée d’expertise d’objets d’arts

Mairie de Luzy, salle des Tapisseries 2 Place de la Mairie Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Originaire de Luzy, Alexandre Berthier a aujourd’hui créé sa maison de vente aux enchères à Lyon. Très attaché à la commune, le commissaire-priseur a tenu à organiser une journée d’estimations gratuites et confidentielles d’objets d’arts, bijoux, tableaux et divers, dans la salle des Tapisseries de Luzy. Expertise gratuite et confidentielle. .

Mairie de Luzy, salle des Tapisseries 2 Place de la Mairie Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 72 83 53 85

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English : Journée d’expertise d’objets d’arts

L’événement Journée d’expertise d’objets d’arts Luzy a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Rives du Morvan