Journée d’expertise d’objets d’arts Mairie de Luzy, salle des Tapisseries Luzy
Journée d’expertise d’objets d’arts Mairie de Luzy, salle des Tapisseries Luzy vendredi 17 avril 2026.
Journée d’expertise d’objets d’arts
Mairie de Luzy, salle des Tapisseries 2 Place de la Mairie Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Originaire de Luzy, Alexandre Berthier a aujourd’hui créé sa maison de vente aux enchères à Lyon. Très attaché à la commune, le commissaire-priseur a tenu à organiser une journée d’estimations gratuites et confidentielles d’objets d’arts, bijoux, tableaux et divers, dans la salle des Tapisseries de Luzy. Expertise gratuite et confidentielle. .
Mairie de Luzy, salle des Tapisseries 2 Place de la Mairie Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 72 83 53 85
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English : Journée d’expertise d’objets d’arts
L’événement Journée d’expertise d’objets d’arts Luzy a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Rives du Morvan
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