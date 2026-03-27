Journée d’expertise gratuite – Petits Frères des Pauvres Étude Millon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 09:30 – 17:30

Gratuit : oui Sans inscription Sans inscription – Estimation gratuite – Sans obligation de don Tout public

À l’occasion de leurs 80 ans, les Petits Frères des Pauvres lancent un appel à la générosité des collectionneurs, amateurs d’art, héritiers et particuliers pour faire dons d’objets d’art ou de valeur. L’association organise une journée d’expertise gratuite à Nantes le 30 mars 2026 de 9h30 à 17h30. Les objets donnés contribueront à financer des actions en faveur des personnes âgées isolées grâce à des ventes solidaires. Tableaux, sculptures, bijoux, argenterie, verrerie, objets d’art ou de collection (timbres, médailles, monnaies…) pourront être estimés par des commissaires-priseurs professionnels. A l’issue de l’expertise, le propriétaire pourra faire le choix de faire don de son objet à l’association. L’intégralité des bénéfices issus des ventes permettront de financer les actions de l’association des Petits Frères des Pauvres qui lutte depuis 1946 contre la solitude et l’isolement des personnes âgées en situation de précarité.

Étude Millon Nantes 44000

07 60 88 79 32 https://www.petitsfreresdespauvres.fr/sinformer/evenements/journee-dexpertise-gratuite-a-nantes/



Afficher la carte du lieu Étude Millon et trouvez le meilleur itinéraire

