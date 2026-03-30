Journée d’expertises gratuites – Arts d’Asie Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini PARIS

La maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini vous convie le jeudi 9 avril à une journée d’expertises gratuites autour des arts d’Asie.

Profitez de la présence d’un expert du Cabinet Portier, spécialiste des arts d’Asie pour faire estimer gratuitement vos objets.

Gratuit – Sans rendez-vous – 4 rue Raynouard – 75016 Paris – de 14h à 18h

Faites expertiser gratuitement vos objets d’art d’Asie avec Boisgirard-Antonini !

Le jeudi 09 avril 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00

Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4 rue Raynouard, 75016 PARIS 75016 75016 PARISPARIS

+33147708136 accueil@ba-paris.com



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