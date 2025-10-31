journée d’halloween village de gîtes Jumilhac-le-Grand

journée d’halloween village de gîtes Jumilhac-le-Grand vendredi 31 octobre 2025.

journée d’halloween

village de gîtes La Perdicie Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le Village Hanté de la Perdicie vous attend pour Halloween !

Au programme

Chasse aux trésors dans le village de gîtes

Atelier de sculpture de citrouille

Défilé de costumes avec remise de prix

Stand gourmand vente de cookies, donuts, frites & nuggets

Le Village Hanté de la Perdicie vous attend pour Halloween !

Au programme

Chasse aux trésors dans le village de gîtes

Atelier de sculpture de citrouille

Défilé de costumes avec remise de prix

Stand gourmand vente de cookies, donuts, frites & nuggets

Une journée magique et effrayante pour petits monstres et apprentis sorciers ‍♀️ ️ !

Réservez vite vos places, les fantômes n’attendent pas… .

village de gîtes La Perdicie Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : journée d’halloween

?? The Haunted Village of Perdicie awaits you for Halloween!??

On the program

? Treasure hunt in the village of gîtes

? Pumpkin carving workshop

? Costume parade with prize-giving

? Gourmet stand selling cookies, doughnuts, French fries & nuggets ?

German : journée d’halloween

?? Das Spukdorf La Perdicie erwartet Sie zu Halloween!??

Auf dem Programm stehen

? Schatzsuche im Feriendorf

? Workshop zur Kürbisschnitzerei ?

? Kostümumzug mit Preisverleihung ?

? Gourmetstand: Verkauf von Keksen, Donuts, Pommes & Nuggets ?

Italiano :

?? Il villaggio stregato delle Perdicie vi aspetta per questo Halloween!

In programma:

? Caccia al tesoro nel villaggio della Perdicie

? Laboratorio di intaglio di zucche

? Sfilata in costume con premiazione

? Stand gastronomico: vendita di biscotti, ciambelle, patatine e crocchette ?

Espanol : journée d’halloween

?? El pueblo encantado de Perdicie te espera este Halloween?

En el programa:

? Búsqueda del tesoro en la casa rural del pueblo

? Taller de talla de calabazas

? Desfile de disfraces con entrega de premios

? Puesto de comida: venta de galletas, donuts, patatas fritas y nuggets ?

L’événement journée d’halloween Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-12 par Isle-Auvézère