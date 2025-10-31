journée d’halloween village de gîtes Jumilhac-le-Grand
journée d’halloween village de gîtes Jumilhac-le-Grand vendredi 31 octobre 2025.
journée d’halloween
village de gîtes La Perdicie Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le Village Hanté de la Perdicie vous attend pour Halloween !
Au programme
Chasse aux trésors dans le village de gîtes
Atelier de sculpture de citrouille
Défilé de costumes avec remise de prix
Stand gourmand vente de cookies, donuts, frites & nuggets
Le Village Hanté de la Perdicie vous attend pour Halloween !
Au programme
Chasse aux trésors dans le village de gîtes
Atelier de sculpture de citrouille
Défilé de costumes avec remise de prix
Stand gourmand vente de cookies, donuts, frites & nuggets
Une journée magique et effrayante pour petits monstres et apprentis sorciers ♀️ ️ !
Réservez vite vos places, les fantômes n’attendent pas… .
village de gîtes La Perdicie Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : journée d’halloween
?? The Haunted Village of Perdicie awaits you for Halloween!??
On the program
? Treasure hunt in the village of gîtes
? Pumpkin carving workshop
? Costume parade with prize-giving
? Gourmet stand selling cookies, doughnuts, French fries & nuggets ?
German : journée d’halloween
?? Das Spukdorf La Perdicie erwartet Sie zu Halloween!??
Auf dem Programm stehen
? Schatzsuche im Feriendorf
? Workshop zur Kürbisschnitzerei ?
? Kostümumzug mit Preisverleihung ?
? Gourmetstand: Verkauf von Keksen, Donuts, Pommes & Nuggets ?
Italiano :
?? Il villaggio stregato delle Perdicie vi aspetta per questo Halloween!
In programma:
? Caccia al tesoro nel villaggio della Perdicie
? Laboratorio di intaglio di zucche
? Sfilata in costume con premiazione
? Stand gastronomico: vendita di biscotti, ciambelle, patatine e crocchette ?
Espanol : journée d’halloween
?? El pueblo encantado de Perdicie te espera este Halloween?
En el programa:
? Búsqueda del tesoro en la casa rural del pueblo
? Taller de talla de calabazas
? Desfile de disfraces con entrega de premios
? Puesto de comida: venta de galletas, donuts, patatas fritas y nuggets ?
L’événement journée d’halloween Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-12 par Isle-Auvézère