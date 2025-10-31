Journée d’Halloween qui fait peur Quai Cyrano Bergerac
Journée d’Halloween qui fait peur Quai Cyrano Bergerac vendredi 31 octobre 2025.
Journée d’Halloween qui fait peur
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 13:00:00
2025-10-31
Au programme
10h 13h Atelier maquillage* (petits & grands)
10h, 10h45 & 11h Contes mystérieux (3-6 ans)
11h 13h Atelier Parfums de chocolat & vins
14h 18h Atelier maquillage* (petits & grands)
14h 18h Escape game*
La mystérieuse histoire du Docteur Cayla
14h 18h Murder party* à L’Expérience Cyrano
* Payant & sur réservation (à partir du 1er oct.) pour
○ Atelier maquillage
○ Escape game
○ Murder party .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
English : Journée d’Halloween qui fait peur
On the program: scary face painting, screening of a « 100% Loup » cartoon, cocktails (with and without alcohol) and a Halloween snack.
Espanol : Journée d’Halloween qui fait peur
En el programa: pintacaras terrorífico, proyección de un dibujo animado « 100% Loup », cócteles (con y sin alcohol) y una merienda de Halloween.
