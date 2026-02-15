Journée d’inauguration Spot le 260 Millau
Journée d’inauguration Spot le 260 Millau samedi 21 février 2026.
Journée d’inauguration Spot le 260
Avenue de Verdun Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
8h30 petit-déjeuner
10h30 inauguration
12h buffet
14h animations tout public
ENTREE LIBRE .
Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée d’inauguration Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-02-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)