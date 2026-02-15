Journée d’inauguration Spot le 260 Millau

Journée d'inauguration Spot le 260

Journée d’inauguration Spot le 260 Millau samedi 21 février 2026.

Journée d’inauguration Spot le 260

Avenue de Verdun Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

8h30 petit-déjeuner
10h30 inauguration
12h buffet
14h animations tout public

ENTREE LIBRE   .

Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée d’inauguration Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-02-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)