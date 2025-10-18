Journée d’information en Santé mentale Salins-les-Bains

Journée d’information en Santé mentale Salins-les-Bains samedi 18 octobre 2025.

Journée d’information en Santé mentale

Parc des Cordeliers Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Journée d’information en santé mentale le samedi 18 octobre de 13h à 17h.

Dans le tourbillon du quotidien, il est crucial de faire une pause et de s’équiper des bons outils pour maintenir un équilibre intérieur. Venez participer aux différentes activités conçues pour vous informer, vous détendre et vous outiller !

Au programme

– Conférence sur les troubles du neurodéveloppement,

– Débat mouvant sur la santé mentale,

– Atelier lecture et de relaxation,

– Jeux géants en bois,

– Caravane sensorielle et parcours à l’écoute de nos sens,

– Escape game,

– Blind test,

– Rencontre de divers professionnels…

On vous attend nombreux au Parc des Cordeliers! Repli dans la Salle Notre Dame en cas de mauvais temps. .

Parc des Cordeliers Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 22 68 ccas@mairie-salinslesbains.fr

