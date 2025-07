Journée d’information pour les artistes FLASH#3 Nilvange

Journée d’information pour les artistes FLASH#3 Nilvange samedi 13 septembre 2025.

Journée d’information pour les artistes FLASH#3

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Besoin de conseils pour ton projet musical ?

FLASH est là pour toi !

Une vingtaine de pros passionnés salles de concerts, labels, prods et bien plus encore, seront là toute l’après-midi pour des échanges sur mesure. L’opportunité pour toi de poser tes questions et d’avoir des réponses personnalisées.Tout public

0 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

English :

Need advice on your musical project?

FLASH is there for you!

Twenty or so passionate pros from concert halls, labels, prods and much more will be on hand all afternoon for tailor-made discussions. It’s your chance to ask questions and get personalized answers.

German :

Brauchst du Ratschläge für dein Musikprojekt?

FLASH ist für dich da!

Rund zwanzig leidenschaftliche Profis: Konzertsäle, Labels, Prods und vieles mehr werden den ganzen Nachmittag für einen maßgeschneiderten Austausch zur Verfügung stehen. Die Gelegenheit für dich, deine Fragen zu stellen und persönliche Antworten zu erhalten.

Italiano :

Avete bisogno di consigli per il vostro progetto musicale?

FLASH è lì per voi!

Una ventina di professionisti appassionati di sale da concerto, etichette, case di produzione e molto altro saranno a disposizione per tutto il pomeriggio per discussioni su misura. È la vostra occasione per fare domande e ricevere risposte personalizzate.

Espanol :

¿Necesitas asesoramiento para tu proyecto musical?

¡FLASH está ahí para ti!

Una veintena de apasionados profesionales de salas de conciertos, sellos discográficos, productoras y mucho más estarán a tu disposición toda la tarde para mantener conversaciones a medida. Es tu oportunidad de hacer preguntas y obtener respuestas personalizadas.

L’événement Journée d’information pour les artistes FLASH#3 Nilvange a été mis à jour le 2025-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME