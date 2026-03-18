Journée d’information sur la maladie de Parkinson Échourgnac
Journée d’information sur la maladie de Parkinson Échourgnac mardi 21 avril 2026.
Journée d’information sur la maladie de Parkinson
Salle des Fêtes Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Journée d’information sur la maladie de Parkinson Avec des professionnels de santé neurologue, psychologue, kiné, ergothérapeute, pharmacien. A partir de 9h. Ouvert à tous, buffet prévu pour le midi sur inscriptions jusqu’au 16 avril 06 59 58 95 19 .
Salle des Fêtes Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19
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English : Journée d’information sur la maladie de Parkinson
L’événement Journée d’information sur la maladie de Parkinson Échourgnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord