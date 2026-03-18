Journée d’information sur la maladie de Parkinson

Salle des Fêtes Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Journée d’information sur la maladie de Parkinson Avec des professionnels de santé neurologue, psychologue, kiné, ergothérapeute, pharmacien. A partir de 9h. Ouvert à tous, buffet prévu pour le midi sur inscriptions jusqu’au 16 avril 06 59 58 95 19 .

Salle des Fêtes Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19

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English : Journée d’information sur la maladie de Parkinson

L’événement Journée d’information sur la maladie de Parkinson Échourgnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord