Journée d’information sur le VIH Maison Relais Santé Valence

Journée d’information sur le VIH

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 16:00:00

Date(s) :

2025-12-12

La Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque année est une occasion pour sensibiliser, prévenir, et s’informer sur les progrès réalisés dans la prise en charge de cette pathologie.

English :

World AIDS Day, celebrated every year, is an opportunity to raise awareness, prevent illness and learn about the progress made in treating this disease.

