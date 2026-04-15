Macornay

Journée d’initiation à la botanique

Côte de Mancy Macornay Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Formation naturaliste Initiation à la botanique

Lieu Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy • Lons-le-Saunier, Macornay

Venez vous initier à la botanique sur la Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy ! Vous apprendrez à reconnaître les grandes familles de plantes, avec un focus sur les milieux secs calcaires typiques du site. Après une matinée en salle qui vous familiarisera avec quelques connaissances théoriques, vous irez pratiquer directement sur la réserve où vous attend une flore riche de plus de 450 espèces !

Informations pratiques

⭐ Réservé aux habitants de Macornay et de Lons-le-Saunier, ainsi qu’aux adhérents du Conservatoire d’espaces naturels

GRATUIT

– À partir de 12 ans

– Durée 6h

– Apéritif offert

– Repas tiré du sac

– Places limitées → Inscription indispensable sur https://cen-franchecomte.org/agenda/initiation-a-la-botanique-2026/

– Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)

– Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau ; de quoi prendre des notes ; loupe si possible

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche‑Comté et de la Région Bourgogne-Franche‑Comté. En partenariat avec la Commune de Macornay. .

Côte de Mancy Macornay 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91

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English : Journée d’initiation à la botanique

L’événement Journée d’initiation à la botanique Macornay a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION