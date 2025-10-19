Journée d’initiation à la pointe sèche – Dessiner / Imprimer avec Bourdelle Musée Bourdelle PARIS
Journée d’initiation à la pointe sèche – Dessiner / Imprimer avec Bourdelle Musée Bourdelle PARIS dimanche 19 octobre 2025.
Journée d’initiation à la pointe sèche – Dessiner / Imprimer avec Bourdelle
Faisant
suite à la découverte d’œuvres d’Antoine Bourdelle, imprimons nos
croquis et impressions par le biais de la pointe sèche. La
journée-atelier s’articule en deux temps : une matinée de visite et de
dessin suivie d’un après-midi d’initiation à la gravure et
d’impressions.
Durée : 6h
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Faisant suite à la découverte d’œuvres d’Antoine Bourdelle, initiez-vous à la pointe sèche et imprimez vos monotypes.
Le dimanche 19 octobre 2025
de 10h30 à 17h30
payant
De 24 à 30 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
