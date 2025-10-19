Journée d’initiation à la pointe sèche – Dessiner / Imprimer avec Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Journée d’initiation à la pointe sèche – Dessiner / Imprimer avec Bourdelle

Durée : 6h

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Adultes et adolescents à partir de 15 ans

Faisant suite à la découverte d’œuvres d’Antoine Bourdelle, initiez-vous à la pointe sèche et imprimez vos monotypes.

payant

De 24 à 30 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/dessiner-imprimer-avec-bourdelle +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/