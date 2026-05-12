Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries
Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries samedi 22 août 2026.
Montheries
Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé
4 Ruelle Morlot Montheries Haute-Marne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Tout public
Le Chemin essence vous donne rendez-vous le samedi 22 août pour une nouvelle activité ! .
4 Ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com
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English :
L’événement Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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