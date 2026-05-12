Montheries

Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé

4 Ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Tout public

Le Chemin essence vous donne rendez-vous le samedi 22 août pour une nouvelle activité ! .

4 Ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne