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Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries

Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries

Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries samedi 22 août 2026.

Adresse : 4 Ruelle Morlot

Ville : 52330 Montheries

Département : Haute-Marne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : 60 60 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montheries

Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé

4 Ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Tout public
Le Chemin essence vous donne rendez-vous le samedi 22 août pour une nouvelle activité !   .

4 Ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31  lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Journée d’initiation à la teinture végétale et repas partagé Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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