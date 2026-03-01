JOURNÉE D’INITIATION AU GOLF

GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Swingez à Salies-du-Salat journée découverte du golf !

Découvrez le golf le temps d’une journée !

En partenariat avec la ffgolf

Une expérience conviviale pour s’initier en toute simplicité ! .

GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29

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English :

Swingez in Salies-du-Salat: golf discovery day!

L’événement JOURNÉE D’INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE