JOURNÉE D’INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat
JOURNÉE D’INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat dimanche 29 mars 2026.
JOURNÉE D’INITIATION AU GOLF
GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Swingez à Salies-du-Salat journée découverte du golf !
Découvrez le golf le temps d’une journée !
En partenariat avec la ffgolf
Une expérience conviviale pour s’initier en toute simplicité ! .
GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29
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English :
Swingez in Salies-du-Salat: golf discovery day!
L’événement JOURNÉE D’INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE