Journée d’initiation gravure sur bois Musée Bourdelle PARIS

Journée d’initiation gravure sur bois Musée Bourdelle PARIS samedi 11 octobre 2025.

Journée d’initiation à la gravure sur bois

Le

matin, en compagnie d’une plasticienne, découvrez dans le musée un

choix d’œuvres d’Antoine Bourdelle à partir desquelles vous réalisez

des croquis préparatoires. L’après-midi, initiez-vous à la gravure sur

bois tendre et imprimez votre estampe sous la presse, sur du papier

japon.

Durée 6h00 (avec une pause pour le déjeuner)

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Public : adultes, à partir de 15 ans

Découvrez la gravure sur bois à partir de l’observation et du dessin d’œuvres d’Antoine Bourdelle.

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 17h30

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 17h30

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h30 à 17h30

payant

De 24 à 30 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T13:30:00+02:00

fin : 2025-12-20T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-11T10:30:00+02:00_2025-10-11T17:30:00+02:00;2025-11-08T10:30:00+02:00_2025-11-08T17:30:00+02:00;2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T17:30:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/journee-dinitiation-la-gravure-sur-bois +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/