Journée d’initiation gravure sur bois Musée Bourdelle PARIS samedi 11 octobre 2025.
Journée d’initiation à la gravure sur bois
Le
matin, en compagnie d’une plasticienne, découvrez dans le musée un
choix d’œuvres d’Antoine Bourdelle à partir desquelles vous réalisez
des croquis préparatoires. L’après-midi, initiez-vous à la gravure sur
bois tendre et imprimez votre estampe sous la presse, sur du papier
japon.
Durée 6h00 (avec une pause pour le déjeuner)
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Public : adultes, à partir de 15 ans
Découvrez la gravure sur bois à partir de l’observation et du dessin d’œuvres d’Antoine Bourdelle.
De 24 à 30 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
