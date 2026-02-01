Journée d’initiation Linogravure Saint-Amand-Montrond

Journée d’initiation Linogravure

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Samedi 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

Apprenez les techniques de la linogravure facilement, de la gravure à l’impression dans une ambiance bienveillante ! Avec Colombe de Hautefeuille

La linogravure est le terme utilisé pour graver, encrer et imprimer un bloc de linoléum. Vous pourrez repartir avec vos essais d’impression à la fin de la journée. repas partagé. Inscription obligatoire, places limitées (à partir de 15 ans) au 02 48 96 48 36 ou à carrrosserie.mesnier@wanadoo.fr

Journée organisée dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale, agrément de la CAF du Cher. 18 .

Learn linocut techniques easily, from engraving to printing, in a friendly atmosphere! With Colombe de Hautefeuille

