Journée d’initiation peinture guidée Coyrière

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 17h

Plongez au cœur de votre âme et créez une œuvre vibrante.

Déroulement

– Accueil des participants

– Présentations et intentions

– Tirage de cartes oracle

– Enracinement

– Relaxation guidée

– Croquis lâcher prose

– Réalisation de la visualisation

– Clôture

Apportez votre tapis de sol, couverture, coussins et une tenue confortable.

Repas tiré du sac

Tarif 100€ .

Mairie Coyrière 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 65 05 64

