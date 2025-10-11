Journée d’initiation peinture guidée Coyrière
Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 17h
Mairie de Coyrière
Plongez au cœur de votre âme et créez une œuvre vibrante.
Déroulement
– Accueil des participants
– Présentations et intentions
– Tirage de cartes oracle
– Enracinement
– Relaxation guidée
– Croquis lâcher prose
– Réalisation de la visualisation
– Clôture
Apportez votre tapis de sol, couverture, coussins et une tenue confortable.
Repas tiré du sac
Tarif 100€ .
Mairie Coyrière 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 65 05 64
