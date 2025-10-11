Journée d’initiation peinture guidée Coyrière

Journée d’initiation peinture guidée Coyrière samedi 11 octobre 2025.

Journée d’initiation peinture guidée

Mairie Coyrière Jura

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :
2025-10-11

Journée d’initiation peinture guidée

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 17h
Mairie de Coyrière

Plongez au cœur de votre âme et créez une œuvre vibrante.

Déroulement
– Accueil des participants
– Présentations et intentions
– Tirage de cartes oracle
– Enracinement
– Relaxation guidée
– Croquis lâcher prose
– Réalisation de la visualisation
– Clôture

Apportez votre tapis de sol, couverture, coussins et une tenue confortable.
Repas tiré du sac

Tarif 100€   .

Mairie Coyrière 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 65 05 64 

English : Journée d’initiation peinture guidée

German : Journée d’initiation peinture guidée

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée d’initiation peinture guidée Coyrière a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE