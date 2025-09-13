Journée d’inscription aux cours de dessin des Colorires Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journée d’inscription aux cours de dessin des Colorires Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 13 septembre 2025.

Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

L’association Les Colorires organise une journée d’inscription au cloître « Les Carmes » à La Rochefoucauld.

Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 50 09 74 01

English :

Les Colorires association organizes a registration day at the « Les Carmes » cloister in La Rochefoucauld.

German :

Der Verein Les Colorires organisiert einen Einschulungstag im Kloster « Les Carmes » in La Rochefoucauld.

Italiano :

L’associazione Les Colorires organizza una giornata di registrazione presso il chiostro « Les Carmes » a La Rochefoucauld.

Espanol :

La asociación Les Colorires organiza una jornada de inscripción en el claustro « Les Carmes » de La Rochefoucauld.

