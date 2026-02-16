JOURNÉE D’ŒNOLOGIE Saint-Jean-de-Védas

JOURNÉE D’ŒNOLOGIE

9086F Avenue de Librilla Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 59 – 59 – 109 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une journée complète pour apprendre à déguster, comprendre et parler du vin avec assurance.

Une journée complète pour apprendre à déguster, comprendre et parler du vin avec assurance.

Plongez dans l’univers fascinant de l’œnologie à travers deux cours complémentaires animés par Bernard Bruzac, ingénieur agronome spécialisé en viticulture-œnologie, titulaire du Diplôme National d’Œnologue et fort de 35 ans d’expérience.

1. Apprendre à Déguster le Vin

Objectifs Maîtriser les trois étapes de la dégustation visuelle, olfactive et gustative. Reconnaître les arômes et saveurs caractéristiques du vin.

Programme

– Initiation à la dégustation méthode et posture

– Observer la robe du vin, parler de limpidité et des jambes (ou larmes)

– Identifier les familles d’arômes et leur origine

– Atelier de reconnaissance d’arômes

– Découverte des saveurs élémentaires et sensations en bouche

– Dégustation commentée de 5 vins

– Échanges et discussions conviviales avec les participants

2. Parler du Vin et Comprendre son Élaboration

Objectifs Comprendre la composition du vin et enrichir son vocabulaire œnologique. Découvrir les techniques de vinification et d’élevage.

Programme

– Les constituants du vin et leur rôle dans la dégustation

– L’équilibre des saveurs dans les vins blancs, rosés et rouges

– La notion de longueur en bouche (persistance aromatique)

– Le vocabulaire sensoriel pour bien parler du vin

– Les secrets de l’élaboration du vin vinification en rouge, blanc, rosé, vins doux naturels, méthode champenoise.

– Dégustation commentée de 5 vins

– Échanges et partages d’expérience

En Bonus

Un livret d’œnologie offert

Un anti-gouttes Drop Stop inclus

Bon cadeau disponible avec date libre à choisir ultérieurement. .

9086F Avenue de Librilla Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 contact@ludivinum.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A full day to learn how to taste, understand and talk about wine with confidence.

L’événement JOURNÉE D’ŒNOLOGIE Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS