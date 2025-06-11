Journée Don de Sang Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Journée Don de Sang

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Le don de sang change la vie d’un million de malades chaque année en France. Alors ça vaut le coup, vous ne trouvez pas ?

.

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 55 63

English :

Donating blood changes the lives of a million patients in France every year. So it’s worth it, don’t you think?

German :

Blutspenden verändern das Leben von einer Million Menschen, die jedes Jahr in Frankreich krank werden. Es lohnt sich also, finden Sie nicht?

Italiano :

Donare il sangue cambia la vita di un milione di persone in Francia ogni anno. Quindi ne vale la pena, non credete?

Espanol :

Donar sangre cambia la vida de un millón de personas en Francia cada año. Así que merece la pena, ¿no cree?

L’événement Journée Don de Sang Yssingeaux a été mis à jour le 2024-08-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire