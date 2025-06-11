Journée Don de Sang Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Journée Don de Sang Rue Jean de Bourbon Yssingeaux mardi 30 décembre 2025.
Journée Don de Sang
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Le don de sang change la vie d’un million de malades chaque année en France. Alors ça vaut le coup, vous ne trouvez pas ?
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 55 63
English :
Donating blood changes the lives of a million patients in France every year. So it’s worth it, don’t you think?
German :
Blutspenden verändern das Leben von einer Million Menschen, die jedes Jahr in Frankreich krank werden. Es lohnt sich also, finden Sie nicht?
Italiano :
Donare il sangue cambia la vita di un milione di persone in Francia ogni anno. Quindi ne vale la pena, non credete?
Espanol :
Donar sangre cambia la vida de un millón de personas en Francia cada año. Así que merece la pena, ¿no cree?
L’événement Journée Don de Sang Yssingeaux a été mis à jour le 2024-08-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire