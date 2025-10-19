Journée douce dans les marais salants Guérande
Journée douce dans les marais salants Guérande dimanche 19 octobre 2025.
Journée douce dans les marais salants
Marais salants Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Pédalez au cœur des marais salants, la Journée douce fait son grand retour en octobre !
Les Villes de Guérande, la Turballe et Batz-sur-mer ferment l’accès aux marais aux voitures pour que chacun puisse profiter pleinement du calme et du paysage.
À vélo, à pied ou en trottinette, venez redécouvrir les marais salants, sa faune et sa flore, à votre rythme, en douceur. .
Marais salants Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée douce dans les marais salants Guérande a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44