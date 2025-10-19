Journée douce dans les marais salants Guérande

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

2025-10-19

Pédalez au cœur des marais salants, la Journée douce fait son grand retour en octobre !

Les Villes de Guérande, la Turballe et Batz-sur-mer ferment l’accès aux marais aux voitures pour que chacun puisse profiter pleinement du calme et du paysage.

À vélo, à pied ou en trottinette, venez redécouvrir les marais salants, sa faune et sa flore, à votre rythme, en douceur. .

Marais salants Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

