Journée d’Ouverture de La Halte Nautique La Halte Nautique Gigny-sur-Saône

Journée d’Ouverture de La Halte Nautique

La Halte Nautique 9 Quai de la Colonne Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 12:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

12h 14h Julie-Marie

14h 16h Afrodisiak

16h 18hTino & Co

18h 20h Maconov Orkestar

Snacking, Buvette et Concerts Live .

La Halte Nautique 9 Quai de la Colonne Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 88 38

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English :

L’événement Journée d’Ouverture de La Halte Nautique Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne