Journée d’Ouverture de La Halte Nautique La Halte Nautique Gigny-sur-Saône
Journée d’Ouverture de La Halte Nautique La Halte Nautique Gigny-sur-Saône dimanche 29 mars 2026.
Journée d’Ouverture de La Halte Nautique
La Halte Nautique 9 Quai de la Colonne Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
12h 14h Julie-Marie
14h 16h Afrodisiak
16h 18hTino & Co
18h 20h Maconov Orkestar
Snacking, Buvette et Concerts Live .
La Halte Nautique 9 Quai de la Colonne Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 88 38
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English :
L’événement Journée d’Ouverture de La Halte Nautique Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne