Journée d’ouverture de la piscine Chalais

Pré de chez Gabard Chalais Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

La piscine de Chalais fête son ouverture samedi 5 juillet dès 11h ! Aquabike, aquagym, aqua cross training, paddle… découvrez toutes les activités pour seulement 2€. L’après-midi, profitez de la baignade à tarif unique jusqu’à 19h.

Pré de chez Gabard Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91

English : Journée d’ouverture de la piscine

The Chalais swimming pool celebrates its opening on Saturday July 5 from 11am! Aquabike, aquagym, aqua cross training, paddle? discover all the activities for just 2? In the afternoon, enjoy swimming at a single rate until 7pm.

German : Journée d’ouverture de la piscine

Das Schwimmbad in Chalais feiert am Samstag, den 5. Juli ab 11 Uhr seine Eröffnung! Aquabike, Wassergymnastik, Aqua-Cross-Training, Paddle? Entdecken Sie alle Aktivitäten für nur 2? Am Nachmittag können Sie bis 19 Uhr zum Einheitspreis schwimmen.

Italiano : Journée d’ouverture de la piscine

La piscina di Chalais festeggia la sua apertura sabato 5 luglio dalle ore 11! Aquabike, aquagym, aqua cross training, paddle: scoprite tutte le attività a soli 2? Nel pomeriggio, godetevi il nuoto a tariffa unica fino alle 19.00.

Espanol : Journée d’ouverture de la piscine

La piscina de Chalais celebra su apertura el sábado 5 de julio a partir de las 11h Aquabike, aquagym, aqua cross training, paddle… descubra todas las actividades por sólo 2? Por la tarde, disfrute de la natación con tarifa única hasta las 19 h.

L’événement Journée d’ouverture de la piscine Chalais a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme du Sud Charente