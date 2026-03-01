Journée Droits des Femmes

Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Partenariat Secours populaire et l’association Charleval-Andelle-Massili

de 10h à 17h

Exposition de photos

Artisanat du Burkina Faso

Animations diverses

Buvette et Restauration

Tombola solidaire

DON’ACTIONS

à 16h30 Tirage charlevalais

Entrée libre (Tirelires pour dons)

Contact 06 87 81 45 08 06 32 28 56 48 .

Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 32 28 56 48

