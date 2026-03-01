Journée Droits des Femmes Charleval
Journée Droits des Femmes Charleval dimanche 8 mars 2026.
Journée Droits des Femmes
Charleval Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Partenariat Secours populaire et l’association Charleval-Andelle-Massili
de 10h à 17h
Exposition de photos
Artisanat du Burkina Faso
Animations diverses
Buvette et Restauration
Tombola solidaire
DON’ACTIONS
à 16h30 Tirage charlevalais
Entrée libre (Tirelires pour dons)
Contact 06 87 81 45 08 06 32 28 56 48 .
Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 32 28 56 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Droits des Femmes
L’événement Journée Droits des Femmes Charleval a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Lyons Andelle