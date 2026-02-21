Journée droits des femmes Centre Social l’Arboré Sens Mirecourt

Journée droits des femmes

Centre Social l’Arboré Sens 205 avenue Louis Buffet Mirecourt Vosges

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 09:30:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

2026-03-05

Journée droits des femmes.

À l’occasion de la Journée des droits des femmes, venez partager un moment ouvert à toutes et tous. Au programme Ateliers cuisine, Maquillage & coiffure, Création de bijoux, Ateliers sportifs, Repas partagé.

Possibilité de participer à la demi-journée. Gratuit.

Ouvert à tous.

Inscription avant le 26 février auprès de Lois FURGAUT ou Élodie AUBRY.Tout public

Centre Social l’Arboré Sens 205 avenue Louis Buffet Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 82 85 elodie.aubry@mouvement-rural.org

Women’s Rights Day.

On the occasion of Women’s Rights Day, come and share a moment open to all. On the program: cooking workshops, make-up & hairdressing, jewelry-making, sports workshops, shared lunch.

Half-day events available. Free admission.

Open to all.

Registration by February 26 with Lois FURGAUT or Élodie AUBRY.

