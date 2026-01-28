Journée du 7 mars 2026

47 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 mars 2026

Cours habituels

9h30 Niveau Galop 1 à Galop 2 moins de 10 ans

10h30 Niveau débutant à Galop 1 moins de 10 ans

11h30 Babys

14h Niveau Débutant à Galop 1 plus de 10 ans

15h Niveau Galop 1 à Galop 23 plus de 10 ans

16h Niveau Galop 4 à Galop 7 .

47 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du 7 mars 2026

L’événement Journée du 7 mars 2026 Lorleau a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle