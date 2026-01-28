Journée du 7 mars 2026 Lorleau
47 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Début : 2026-03-07 09:30:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Cours habituels
9h30 Niveau Galop 1 à Galop 2 moins de 10 ans
10h30 Niveau débutant à Galop 1 moins de 10 ans
11h30 Babys
14h Niveau Débutant à Galop 1 plus de 10 ans
15h Niveau Galop 1 à Galop 23 plus de 10 ans
16h Niveau Galop 4 à Galop 7 .
47 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
