JOURNEE DU 8 BORDS DE GARONNE Toulouse

JOURNEE DU 8

BORDS DE GARONNE Avenue du Grand Ramier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Venez vibrer au rythme des 8 avec l’Aviron Toulousain ! Courses, démonstrations, convivialité et esprit d’équipe au fil de la Garonne.

Ces impressionnants bateaux de 19 mètres de long, chacun composé de huit rameurs et d’un barreur, s’affrontent sur la Garonne, au niveau du pont de La Croix-de-Pierre.

Les courses, disputées au format sprint sur 500 mètres, promettent des duels intenses et spectaculaires. L’événement est accessible depuis les berges du fleuve, vous offrant une occasion unique d’encourager les équipages de près ! .

BORDS DE GARONNE Avenue du Grand Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 52 71 02 Com.avirontoulousain@gmail.com

English :

Enjoy the rhythm of the 8s with Aviron Toulousain! Races, demonstrations, conviviality and team spirit along the Garonne.

German :

Schwingen Sie sich mit dem Aviron Toulousain in den Rhythmus des Achters! Rennen, Vorführungen, Geselligkeit und Teamgeist am Ufer der Garonne.

Italiano :

Venite a vivere il ritmo degli 8s con Aviron Toulousain! Gare, dimostrazioni, convivialità e spirito di squadra lungo la Garonna.

Espanol :

¡Venga a disfrutar del ritmo de los 8s con Aviron Toulousain! Carreras, demostraciones, convivencia y espíritu de equipo a lo largo del Garona.

L’événement JOURNEE DU 8 Toulouse a été mis à jour le 2025-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE